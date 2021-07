La notte folle di 'Er brasiliano' a Ponza, fermato dai carabinieri e cacciato dall'isola

E' il 42enne romano Massimiliano Minnocci, più noto come 'Er brasiliano', l'uomo arrestato sull'isola di Ponza, in località Banchina nuova. Minnocci ha cominciato ad infastidire ripetutamente i presenti con atteggiamenti provocatori e ha cercato di danneggiare alcune auto in sosta in quella zona, i cui proprietari, insieme ad altri residenti, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari, arrivati sul posto, sono stati minacciati e uno di loro è stato colpito con un pugno al volto. L'uomo è stato però immobilizzato, ammanettato e reso inoffensivo, assicurando anche l'incolumità dei numerosi turisti presenti. Nel corso di una perquisizione personale è stato rinvenuto uno sfollagente telescopico, immediatamente sottoposto a sequestro.

Per lui, già sottoposto a provvedimento di avviso orale, sono scattate le manette con l'accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Verrà richiesta nei suoi confronti l’emissione di foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno in quel comune per un periodo di tre anni.