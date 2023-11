Sorpreso a spacciare a Ponza: pusher arrestato in flagranza

Ha ceduto 20 grammi di hashish, ricevendo in cambio il corrispettivo di 200 euro. I carabinieri hanno arrestato a Ponza un uomo di 46 anni, residente nell'isola. Durante un mirato controllo finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio i militari hanno colto in flagranza il pusher sorprendendolo proprio nel momento dello scambio tra l'involucro contenente lo stupefacente e la somma di denaro.

Successivamente hanno quindi proceduto anche un ulteriore controllo in casa dell'uomo, dove hanno rinvenuto uno spinello e diverso materiale per il confezionamento della droga da vendere, tutto sottoposto a sequestro. Per lo spacciatore l'autorità giudiziaria di Cassino, in stretta sinergia con il personale dell'Arma dell’isola, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre a carico del cliente è scattata una segnalazione amministrativa alla prefettura di Latina come assuntore di stupefacenti.