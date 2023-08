Raffica di controlli in mare nelle isole pontine: sanzioni per 40mila euro

Resta alta anche in questa conclusione di stagione la vigilanza dei finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia sulle isole pontine per garantire, un presidio di legalità a tutela della sicurezza pubblica in mare. Dal mese di giugno i mezzi navali alternano la presenza nell'arcipelago, tra Ponza e Ventotene, notte e giorno.

Nel corso dell'ultima settimana di controlli, tra il 21 e il 27 agosto, le Fiamme gialle aeronavali di Civitavecchia, a bordo del guardacoste G 104 Apruzzi, hanno sottoposto a verifiche 26 imbarcazioni, elevando complessivamente 45 verbali per un totale di 40mila euro di sanzioni. Le informazioni raccolte duranti i controlli in mare saranno ora oggetto di approfondite indagini mediante accertamenti con le banche dati in uso al Corpo. I finanzieri sono anche intervenuti per bloccare tre acquascooter che sfrecciavano pericolosamente a poca distanza dalla costa, tra bagnanti e barche ferme in rada. Per i conducenti sono state elevate multe per 1.400 euro

"Anche sul finire della stagione estiva - assicura il comandante del Roan di Civitavecchia – rimarrà alta l'attività di vigilanza su tutte le coste, con particolare riguardo all'arcipelago pontino, per prevenire fenomeni di evasione fiscale e per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell'economia legale, a tutela dei contribuenti onesti e dei cittadini rispettosi della legge".