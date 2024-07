Droga a Ponza, stretta della Finanza: segnalate dieci persone, tra cui anche minorenni

In concomitanza con la tradizionale festività di San Pietro e Paolo, durante la quale molti turisti provenienti dalla Capitale si riversano sull'isola di Ponza, i militari della guardia di finanza hanno intensificato i controlli, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sull'ìsola sono così sbarcati i cani antidroga Gingo e Jessy, unità cinofile del gruppo di Formia.

I controlli serrati sono stati eseguiti dai finanzieri della tenenza di Ponza e della sezione operativa navale nonché dal contingente Atpi del gruppo di Formia e si sono concentrati nei punti di sbarco dei turisti e in prossimità di locali e luoghi della movida di Ponza, presi d'assalto in questo periodo di vacanze. Nel corso dell'attività sono stati dieci i soggetti segnalati per detenzione di droga per uso personale, di età compresa tra i 17 e i 36 anni, alle competenti prefetture (otto a quella di Roma, uno a Latina e uno a Livorno). Un uomo è stato invece denunciato all'autorità giudiziaria di Cassino perché, da una perquisizione personale, è emerso che, all’interno dello zaino, aveva nascosto 30 grammi di droga divisa in involucri, pronta per essere venduta. La perquisizione ha consentito di sequestrare 60 grammi di hashish e 3 di cocaina.

L’operazione sull'isola di Ponza rientra in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio, nell'ambito del quale sono stati eseguiti continui controlli ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla località turistica pontina e ai tanti giovani che popolano le vie cittadine dell'isola in questo periodo.