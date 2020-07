Finanzieri in azione a Ponza: diversi giovani segnalati per droga, controlli sui passeggeri

Controlli intensificati sull'isola di Ponza da parte dei finanzieri del comando provinciale di Latina, anche con l'ausilio di un'unità cinofila. Sono stati nove i soggetti, tutti maggiorenni, segnalati alla Prefettura dalle dipendenti compagnia di Formia e dalla tenenza di Ponza coordinate dal gruppo di Formia, per detenzione di stupefacenti per uso personale, mentre un minore è stato denunciato per detenzione di analoghe sostanze ai fini di spaccio. Le sostanze sequestrate sono marijuana, cocaina e hashish, e già preparate in dosi fruibili.

E’ intenso lo sforzo della Guardia di Finanza pontina finalizzato al rafforzamento del controllo economico del territorio di tutta la provincia per garantire alla cittadinanza e ai turisti che giungono presso le località costiere ed insulari di trascorrere un’estate sicura, anche attraverso continui controlli ai passeggeri in arrivo e in partenza dall'isola nonché ai tanti giovani che hanno popolato le vie cittadine in questi giorni di fine luglio.