Donna ferita a bordo di un'imbarcazione a Ponza: soccorsa da 118 e guardia costiera

Si è chiuso l'ultimo week end di agosto, che ha visto impegnati le donne e gli uomini della guardia costiera per garantire la sicurezza in mare e la regolarità delle attività balneari e diportistiche anche sulle isole pontine di Ponza e Ventotene.

Nel corso del fine settimane sono stati cinque i verbali amministrativi elevati a carico di altrettante imbarcazioni da diporto, responsabili di violazioni alle ordinanze locali che disciplinano l'attività portuale. Nel primo pomeriggio di sabato, è stato invece sanzionato il titolare di un esercizio commerciale nel porto di Ponza, che non aveva rispettato talune prescrizioni imposte nell’autorizzazione demaniale rilasciato dal Comune. Per lui è scattata una sanzione da 1.032 euro.

I militari della guardia costiera sono stati poi impegnati nell'assistenza a una signora che si trovava a bordo del proprio natante nella tratta di rientro verso l''entroterra. A causa del peggioramento delle condizioni meteo marine del pomeriggio di ieri, la donna si è infortunata durante la navigazione ed è stato necessario l'intervento di soccorso del mezzo veloce della guardia costiera Gc A80 che, una volta imbarcato il personale sanitario del 118, ha raggiunto il natante sotto costa sull'isola di Palmarola. I sanitari del 118 hanno immobilizzato la paziente con una barella spinale e l'hanno poi trasportata in sicurezza a terra per ricevere le cure del caso. L’attività di controllo e di prevenzione dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza e di quello di Ventotene proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e balneari in un’area di elevato pregio turistico e paesaggistico.