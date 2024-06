Ponza, movida sotto osservazione: sanzionati locali per la musica senza autorizzazione

A Ponza scattano i controlli sulla movida. Con i primi turisti che sbarcano sull'isola pontina e i locali notturni che si apprestano a riaprire i battenti, i carabinieri hanno intensificato le ispezioni finalizzate soprattutto alla verifica di autorizzazioni di polizia e permessi.

Grazie a queste attività è stato già possibile portare alla luce irregolarità in alcuni locali dell'isola. Per tre esercizi commerciali infatti è scattata una sanzione per attività abusiva di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale. Nel corso delle ispezioni è emerso infatti che alcuni locali diffondevano musica amplificata senza essere in possesso della necessaria autorizzazione e dunque in violazione dell'articolo 68 c.1 del Tulps.

Accertate le irregolarità, i carabinieri della stazione locale hanno demandato al Comune di Ponza la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria.