Abusi edilizi sull'isola in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: lavori edili senza autorizzazione

Abusi edilizi in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Succede a Ponza, dove il comando della polizia locale ha denunciato un 70enne dell'isola per aver realizzato opere edilizie in assenza di titoli abilitativi e appunto in una zona in cui non era possibile costruire.

Il Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Ponza, agli ordini del comandante Pasquale Pugliese, durante lo svolgimento di un’attività di vigilanza ha accertato che su un fondo agricolo adibito a vigneto, grande almeno 1500 metri quadrati, in via Guarini, erano in corso di esecuzione lavori edili senza autorizzazioni. La polizia locale ha dunque redatto una dettagliata informativa che è stata trasmessa alla procura di Cassino.

Il proprietario del fondo, risultato essere anche il committente dei lavoro, è stato denunciato. L'intera area è stata invece sottoposta a sequestro penale, già convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Cassino.