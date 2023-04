Rubano uno scooter a Ponza: due minorenni scoperti dai carabinieri

Sull'isola di Ponza i carabinieri hanno individuato e denunciato due minorenni autori del furto di uno scooter. La proprietaria del mezzo, una donna di 54 anni del posto, aveva denunciato il furto del ciclomotore alla stazione dell'Arma e i militari hanno immediatamente avviato le ricerche.

Gli autori del furto sono due minorenni residenti sull'isola, sorpresi per strada a bordo del mezzo rubato poco prima. Per entrambi è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato. Lo scooter invece è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.