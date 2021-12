Dissalatore di Ponza, via libera dal Consiglio di Stato alla sua realizzazione

Via libera alla realizzazione del dissalatore temporaneo a Ponza. Ieri il Consiglio di Stato, ha definitivamente respinto l’appello del Comune dell’isola contro l’installazione dell’impianto confermando la legittimità dell’ATO4 e di Acqualatina – entrambi assistiti dall’avvocato Salvatore Scafetta - nell’iter per la sua realizzazione. I motivi di impugnazione proposti dall’amministrazione comunale sono stati dichiarati infondati in diritto e sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

In particolare, il Consiglio di Stato, accogliendo le eccezioni sollevate da Ato4 e Acqualatina, ha rilevato che il posizionamento del dissalatore in località Cala dell’Acqua era già stato sancito dalla Conferenza dei servizi svoltasi nel 2017, che il Comune non ha mai impugnato o annullato in autotutela.

La sentenza, inoltre, chiarisce che tali opere non comportano modifiche di luoghi o edifici, né pregiudicano in modo irreversibile il territorio. Pertanto, il Consiglio ha ritenuto che non possa configurarsi un’ipotesi di variante urbanistica, come invece dichiarato dal Comune.

"L’opposizione sollevata dal Comune di Ponza - sottolineano da Acqualatina - oltre a diffondere un’erronea informazione su presunte irregolarità nell’operato dell’ATO4 e di Acqualatina, sconfessate dalla sentenza, ha ritardato di oltre due anni la realizzazione dell’impianto, a grave danno dell’utenza e dell’erario. La sua realizzazione porterà a un risparmio di milioni di euro di costi in bolletta per il trasporto dell’acqua tramite navi.".