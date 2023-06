Incendio simulato sul traghetto: esercitazione nel porto di Ponza

Esercitazione antincendio al porto di Ponza da parte dell'ufficio circondariale marittimo dell'isola, con l'obiettivo di mettere alla prova la preparazione e la prontezza degli assetti locali in situzioni di emergenza.

Nell'area del porto è stato dunque simulato un incendio a bordo della sala macchine della M/N HSC Agostino Lauro, ormeggiata alla banchina del Molo Musco. Il rogo simulato ha permesso di testare sia gli apparati antincendio installati a bordo della motovedetta Cp 2090 che quelli a bordo del traghetto di linea, il cui equipaggio ha evidenziato una risposta ben coordinata e tempestiva, frutto di un’adeguata formazione e addestramento sui rigorosi protocolli di sicurezza.

Gli ormeggiatori portuali hanno coadiuvato le forze in campo nelle attività di spegnimento dell’incendio con l’ausilio di una delle motobarche. Al termine dell'esercitazione, è stato inoltre simulato l'nfortunio di un membro dell'equipaggio e anche questa è stata l'occasione per verificare le tempistiche e le modalità di intervento in porto del servizio medico di emergenza 118, presente con un’ambulanza, un medico e due operatori sanitari.