Sorpresi con la droga in casa: due giovani denunciati a Ponza dai carabinieri

Proseguono i servizi del controllo del territorio da parte della compagnia dei carabinieri di Formia, su disposizione del comando provinciale di Latina, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dei servizi, i militari della tenenza di Gaeta hanno denunciato un uomo di 46 anni del luogo per porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo, mentre passeggiava in via Indipendenza, è stato infatti trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di 19 centimetri, che è stato scoperta dai militari e sottoposta a sequestro.

A Ponza invece i militari hanno denunciato un 21enne e un 32enne per detenzione di sostanza stupefacente, in particolare 76 grammi di marijuana e alcune dosi di hashish, rinvenute nel corso di una perquisizione domiciliare.