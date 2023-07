Divampa un incendio in un'imbarcazione al largo di Ponza

Un incendio è divampato ieri, 30 luglio, a bordo di un'imbarcazione da diporto che si trovava a poche miglia al largo di Ponza. A bordo due diportisti che hanno lanciato l'allarme alla guardia costiera dell'isola e, prima di abbandonare l'imbarcazione ed essere recuperati da un altro mezzo in transito, sono riusciti a fornire le informazioni necessarie per attivare correttamente la catena dei soccorsi.

Immediata la risposta dei militari della guarda costiera con l’intervento delle motovedette Sar CP857 e CP2090, i cui equipaggi hanno utilizzato i mezzi antincendio in dotazione e iniziato subito le operazioni di contenimento ed estinzione dell’incendio divampato nella sala macchine. I due diportisti, invece, sono stati recuperati dal terzo mezzo intervenuto – il GC L21 – e sono stati trasportati in porto. Pe loro non si è è resa necessaria la successiva assistenza medica. Le operazioni di estinzione incendio si sono però protratte per diverse ore, concludendosi nel primo pomeriggio. L’unità è stata successivamente rimorchiata dai mezzi appartenenti a una ditta autorizzata fino all’ormeggio sicuro nel porto dell'isola, dove sono state già avviate le investigazioni del caso.