Paura a Ponza, yacht a fuoco davanti alla spiaggia del Frontone

Paura questo pomeriggio, sabato 30 luglio, sull'isola di Ponza, dove uno yacht che era in rada davanti alla spiaggia del Frontone, ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme sono state domate. A quanto si apprende le persone che si trovavano a bordo si sono salvate gettandosi in mare e sono state poi messe in salvo e soccorse dai mezzi del 118. Molta paura ma per fortuna nessuna nessuna persona è rimasta ferita.

Una colonna altissima di fumo si è alzata dall'imbarcazione ed era visibile da diversi punti dell'isola e per domare le fiamme sono i vigili del fuoco a bordo della motobarca della guardia costiera. Ancora ignote le cause dell'incendio.