Comandante colto da malore soccorso dalla Guardia costiera di Ponza

E’ stato colto da malore a bordo di un’imbarcazione ma in suo soccorso sono arrivati gli uomini della Guardia costiera di Ponza. Protagonista della brutta avventura, conclusasi positivamente, S. A. O., 49enne di nazionalità cilena comandante di una delle imbarcazioni da diporto in sosta in uno dei pontili del porto dell’isola pontina.

L’uomo nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, ha avuto forti dolori alla schiena e ha richiesto immediata assistenza. Così il battello pneumatico “GC L21” in forza all’Ufficio Circondariale Marittimo lo ha soccorso e trasportato presso la banchina Punta Bianca del porto di Ponza, per poi trasferirlo presso il locale poliambulatorio dove i sanitari del 118 gli hanno fornito le cure necessarie.