La motovedetta di Ponza rientra da Lampedusa: 2 mesi di missione e oltre 1000 persone salvate

E' rientrato in sede dopo due mesi di missione nelle acque del canale di Sicilia l'equipaggio della motovedetta della Guardia costiera di Ponza. La motovedetta d'altura, classe 300, era partita lo scorso 18 agosto con a bordo il personale militare quasi tutto originario della provincia di Latina. In questi mesi ha fornito il proprio contributo alla missione navale europea "Themis" che ha lo scopo di sorvegliare le frontiere del Mediterraneo centrale nello scenario del flusso migratorio.

Il comandante, luogotenente Vincenzo Di Lenola ,e il suo equipaggio hanno ripreso ora l’attività lavorativa nelle acque dell’arcipelago ponziano, dopo un intenso periodo di navigazione trascorso in acque nazionali e internazionali, con ben 47 missioni portate a termine, 2200 miglia nautiche percorse (circa 3500 Km) e 1200 migranti tratti in salvo.

Tanti sono stati gli interventi in cui i militari si sono trovati a dover gestire situazioni al limite non sempre facili, con la forza del mare e il timore di non riuscire a trarre in salvo una vita umana in mare. I militari hanno garantito un servizio importante alla quotidiana attività che la Guardia Costiera svolge e ora hanno potuto riabbracciare i loro colleghi di Ponza.