Ponza, minaccia due minori con un coltello: 68enne denunciato dai carabinieri

Ha minacciato due minorenni impugnando un coltello: per questo un uomo di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri. I fatti sono accaduti sull’isola di Ponza.

Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della locale Stazione che hanno appurato come l’uomo, per minacciare i due minori, si fosse servito di un coltello di 20 centimetri. L’arma è stata trovata nella disponibilità dell’uomo a seguito di una perquisizione personale, sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 68enne è stato denunciato per minacce e porto abusivo di arma bianca.