Addio a Gigi Proietti, anche Ponza piange l'attore: era cittadino onorario dell'isola

Dolore e sconcerto per la morte di Gigi Proietti, che un anno fa era diventato cittadino onorario di Ponza, l'isola che amava e in cui trascorreva le sue estati. L'attore romano si è spento nelle prime ore di questa mattina, 2 novembre, in una clinica romana dove era ricoverato. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella serata di ieri a causa di un problema cardiaco. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni.

Nel 2019 il consiglio comunale di Ponza lo aveva reso cittadino onorario dell'isola, per l'affetto alla comunità ponzese che aveva sempre dimostrato anche con la sua partecipazione umana e il contributo artistico personale.