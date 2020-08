Movida a Ponza, intrattenimento notturno oltre i limiti e assembramenti: sequestrato il Blue Moon

I carabinieri della compagnia di Formia in collaborazione con la Guardia di finanza hanno sequestrato questa mattina, 11 agosto, il locale Blue Moon di Ponza, in attuazione di un decreto emesso dalla Procura di Cassino.

Il provvedimento è motivato da reiterate inosservanze delle misure anti covid. Il Blue Moon infatti, pur essendo un ristorante all'aperto, ha offerto un intrattenimento musicale e danzante notturne di fatto violando le normative anti covid e il divieto di disturbo della quiete pubblica. Una specifica ordinanza del sindaco del 26 maggio scorso aveva infatti imposto la chiusura dei locali pubblici alle 00.30 mentre è stato accertato che il locale in questione aveva proseguito la sua attività di intrattenimento fino alle 3.30 del mattino malgrado queste irregolarità fossero già state contestate ai proprietaria sia nella notte di giovedì scoso che in quella successiva.

I controlli sulla movida dell'isola erano stati sollecitati nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura a Latina il 9 luglio scorso, con la partecipazione del sindaco dell’isola, Francesco Ferraiuolo, e del comandante della polizia locale Antonio Pesce, proprio per affrontare i problemi connessi all'assembramento e ai pericoli della movida sfrenata sull'isola.

Il Blue Moon per inciso è lo stesso locale dove lavorava come buttafuori Gianmarco Pozzi, il 28enne romano morto domenica mattina dopo essere scivolato da un terrazzamento in zoan Santa Maria. Il provvedimento di oggi sembra però non avere legami con il decesso del giovane, per il quale resta valida l'ipotesi avanzata dai carabinieri di una caduta accidentale.