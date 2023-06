Ponza, cambio al vertice della Capitaneria di porto, arriva il comandante Dario Nicosia

Il tenente di vascello Dario Nicosia è il nuovo comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza: dopo un’intensa settimana di passaggio di consegne, nei giorni corsi è subentrato, quale capo del Circondario e comandante del Porto di Ponza, al parigrado Antonio Borraccino che lascia l’isola per un nuovo e prestigioso incarico presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Alla cerimonia del passaggio di consegne erano presenti il direttore marittimo di Civitavecchia, contrammiraglio Filippo Marini, il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, capitano di fregata Angelo Napolitano, e tutte le autorità civili, religiose e militari dell’isola, nonché una rappresentanza degli operatori portuali e della cittadinanza. Nel discorso di commiato, Borraccino ha ricordato i momenti salienti dei due intensi anni di comando, soffermandosi sul ruolo centrale che il suo personale e la comunità pontina hanno avuto; particolarmente commovente, è stata la menziona al sottocapo Giacalone, fiero membro dell’equipaggio dell’Ufficio Circondariale di Ponza, prematuramente venuto a mancare lo scorso agosto.

Il comandante Nicosia ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno dal 2011 al 2016 e, successivamente, ha prestato servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, occupandosi principalmente di polizia ambientale e sicurezza della navigazione e portuale; nel suo discorso di insediamento, ha garantito il massimo impegno nell’assolvimento dei compiti istituzionali e un “presidio di professionalità” a favore della collettività.

A suggellare la cerimonia, il saluto del direttore marittimo, contrammiraglio Filippo Marini, che ha ringraziato il comandante Borraccino per l’ottimo lavoro svolto, ed ha fatto gli auguri al comandante Nicosia per il nuovo incarico che si appresta a ricoprire, sottolineando l’importanza dell’operato dell’Autorità Marittima per la tutela di un territorio a così elevato pregio naturalistico, culturale e storico.