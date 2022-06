Blitz a Ponza e Palmarola, perquisizioni in casa di un bracconiere: sequestrate munizioni e un fucile

Porto abusivo di arma comune da sparo e attività venatoria in periodo di divieto. Per queste ipotesi di reato è indagato un uomo residente sull'isola di Ponza, destinatario di una perquisizione locale e domiciliare eseguite dai militari del nucleo investigativo di polizia ambientale e agroalimentare del gruppo carabinieri forestali di Latina, in collaborazione con il comando della stazione locale di Ponza.

L'uomo, già sottoposto nel 2016 a una misura cautelare degli arresti domiciliari dopo l'arresto per possesso di un fucile con matricola abrasa, ricettazoone e reati contro la fauna selvatica, è stato nuovamente individuato dai carabinieri del Nipaaf su segnalazione dei volontari del Cabs (Committee Against Bird Slaughter), una ong fondata nel 1975 in Germania per difendere dal bracconaggio illegale gli uccelli migratori in Europa.

I militari hanno così accertato come l'uomo fosse andato a caccia, anche in un periodo di divieto generale, sull’isola di Palmarola, utilizzando un fucile che era stato poi nascosto in alcuni locali per impedirne il ritrovamento. E' stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria che ha poi autorizzato una perquisizione domiciliare. In particolare durante l'accertamento nella sua abitazione sull'isola di Ponza i militari hanno scoperto 99 cartucce calibro 12 e 5 cartucce calibro 20, mentre durante la perquisizione dei locali che aveva in uso a Palmarola, sono state rinvenute e sequestrate altre 36 cartucce, di cui 20 calibro 20 e altre 16 di calibro 12. Si tratta di cartucce che l'uomo non poteva detenere in quanto destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni che era stato emesso dall'autorità giudiziaria i suoi specifici precedenti penali.

I carabinieri hanno poi trovato e sequestrato un fucile fa caccia calibro 12 con matricola abrasa. L’attività di polizia giudiziaria è stata resa possibile anche grazie al supporto della guardia di Finanza, reparto operativo aeronavale di Gaeta, che ha messo a disposizione i propri mezzi navali (una motovedetta e un gommone) per poter imbarcare e trasportare i militari del Nipaaf verso le due isole, garantendo costantemente una pronta ed efficace attività operativa. Il fenomeno del bracconaggio sulle isole di Ponza e Palmarola continua a rappresentare una criticità significativa e le attività di controllo e monitoraggio dei militari della specialità forestale dell’Arma proseguiranno anche e soprattutto nei periodi in cui la caccia è del tutto vietata. Palmarola inoltre è un territorio vincolato paesaggisticamente, un ambiente in cui è inibita la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, ogni forma di attività agro-silvo-pastorale e ogni intervento che alteri la vegetazione circostante.