Controlli a tappeto a Ponza con i cani antidroga: trovati hashish e cocaina in casa di un pusher

Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri sull'isola di Ponza in vista del massimo afflusso turistico nel fine settimana che precede il Ferragosto. Particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e alla movida. I controlli sono stati attuali anche con l'ausilio della motovedetta cc 816 "Tripodi" e da unità cinofile sbarcate sull'isola.

Il dispiegamento di forze ha consentito di identificare numerose persone, segnalare alla competente autorità amministrativa un soggetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e di arrestare un uomo, classe 1969, residente a Ponza. Il 54enne, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 153 grammi di hashish e 185 di cocaina.

La droga era stata occultata in alcuni ambienti dell'appartamento. Insieme allo stupefacente è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi. Il 54enne è stato arrestato in regime di domiciliari.