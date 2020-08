Ponza, un ragazzo di 25 anni trovato morto in un giardino: forse caduto da una balaustra

Tragedia a Ponza, dove un ragazzo di 25 anni è morto in circostanze ancora da chiarire. Il suo corpo è stato trovato questa mattina, 9 agosto, nel giardino di un'abitazione in zona Santa Maria. Si tratta di un giovane straniero, probabilmente residente sull'isola. L'ipotesi più attendebile è che il decesso sia stato causato dalla caduta accidentale da una balaustra o da un balcone ma non si esclude neanche che possa essere stato colpito.

Il giovane presenta una ferita sulla testa. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Ponza, coordinate dai colleghi della compagnia di Formia.