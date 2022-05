Sbancamento non autorizzato e deposito illecito di rifiuti: sequestrata un'area a ridosso di Chiaia di Luna

Un vasto sbancamento di terreno, con relativa asportazione di terra e rocce, è stato scoperto dai carabinieri del gruppo forestale di Latina e della stazioen di Ponza nel corso di specifici accertamenti su diverse criticià ambientali sull'isola di Ponza. Tutto è avvenuto a ridosso di una delle più belle spiagge dell'isola, quella di Chiaia di luna, e in assenza di qualsiasi titolo urbanistico. Si tratta di due distinte aree per una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati, entrambe sottoposte ad elevato rischio idrogeologico e vincolo paesaggistico.

I carabinieri hanno quindi contestato illeciti di natura edilizia e paesaggistica, in violazione del Testo unico dell'edilizia e del Codice del paesaggio. Sulla stessa area è stata accertata anche la presenza di un deposito illecito di rifiuti, per lo più composto da terra e rocce da scovo e materiale proveniente da opere di demolizione, in violazione del Testo unico ambientale.

Tutta l’area è stata posta sotto sequestro giudiziario insieme al mezzo meccanico, un escavatore, utilizzato presumibilmente per realizzare le opere, mentre il committente dell’intervento è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Le attività di controllo hanno interessato anche l’isola di Palmarola dove sono stati effettuati specifici accertamenti di carattere urbanistico. Nelle ultime settimane l’azione di monitoraggio di possibili violazioni in materia ambientale sull’isola di Ponza da parte dei militari della specialità forestale dell’Arma, insieme ai colleghi della stazione locale, si è intensificata con particolare efficacia nell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti.