Un uomo in pericolo di vita a Ponza, trasporto d’urgenza con l’elicottero dell’Aeronautica Militare

Trasporto sanitario urgente da Ponza a Latina con un elicottero dell’Aeronautica Militare. L’intervento si è reso necessario nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 giugno, quanto l’elicottero HH-139A dell'85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare è stato allertato per effettuare il trasporto d'urgenza dall'isola di un uomo in imminente pericolo di vita.

La richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dalla Prefettura di Latina e poco dopo il velivolo è decollato dalla base aerea di Pratica di Mare per raggiungere l'aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo, per caricare a bordo l'equipe medica. Ripartito da qui è poi atterrato sulla piazzola del teleposto di Ponza presso la quale l'uomo è stato imbarcato; l'equipaggio è poi prontamente decollato alla volta dell'aeroporto militare di Latina dove ha affidato il paziente alle cure dei medici del 118.

L'elicottero è poi rientrato sulla base di Pratica di Mare per riprendere la normale prontezza per l'allarme SAR nazionale.