In pericolo di vita sull’isola: soccorso d’urgenza con l’elicottero dell’Aeronautica Militare

Soccorso d’emergenza con l’intervento dell’equipaggio dell'Aeronautica Militare nella serata di ieri, martedì 29 novembre, a Ponza. Un uomo di 65 anni in pericolo di vita è stato trasferito con un elicottero HH-139B dall'isola all'aeroporto militare di Latina e poi in ospedale.

Il trasporto è stato richiesto dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare di stanza a Poggio Renatico (in provincia di Ferrara) e ha richiesto l‘attivazione dell’elicottero dell'85° Centro C.S.A.R. del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il mezzo aereo è decollato dall'aeroporto militare di Pratica di Mare; dopo aver fatto scalo a quello di Latina per far salire a bordo un'equipe medica, si è diretto verso Ponza dove ha imbarcato il paziente colpito da crisi cardiaca. Intorno alle 21.30 l'elicottero è riatterrato all'aeroporto militare di Latina, dove il paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza all'Ospedale "Santa Maria Goretti" della città.

La gestione ed il coordinamento della missione sono stati condotti dalla Sala operativa del National Air and Space Operations Center sempre del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico.