Appartamento in affitto per le vacanze ad Asiago: la truffa arriva da Ponza. Denunciata una donna

Un annuncio di un appartamento in affitto per le vacanze ad Asiago ha attirato l'attenzione di una donna di Saonara, in provincia di Padova, caduta in realtà nell'ennesima truffa. I carabinieri di Legnaro, dopo un'attività di indagine, sono riusciti a identificare e rintracciare, la persona responsabile del raggiro. Si tratta di una donna di 39 anni residente sull'isola di Ponza.

La truffatrice aveva inserito il falso annuncio su Subito.it dicendo di voler affittare l'appartamento ad Asiago. La donna di Saonara ha risposto all'annuncio dimostrandosi interessata e versando subito una caparra di 300 euro per prenotare l'alloggio. Peccato però che la 39enne ponzese non si sia più fatta viva e che l'appartamento in questione in realtà non esisteva.