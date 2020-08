Ponza: barca in avaria con due turisti a bordo, soccorso in mare dei carabinieri

Soccorso in mare dei carabinieri a Ponza. L’intervento del personale dell’Arma con il battello 403 si è reso necessario nel pomeriggio di ieri a circa 30 metri dalla costa rocciosa di Punta Fieno.

L’allarme è scattato intorno alle 17 mettendo in moto la macchina dei soccorsi per due turisti di origini francesi a bordo di una natante. Subito i carabinieri hanno individuato i due turisti in difficoltà a causa dell’improvvisa avaria dell’imbarcazione, poi trainata all’interno del porto di Ponza.