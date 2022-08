Nas in azione a Ponza e Ventotene: 24 sanzioni a ristoranti e attività commerciali

Controlli a tappeto negli ultimi giorni sulle isole pontine da parte dei carabinieri del Nas di Latina, unitamente ai colleghi delle locali Stazioni e con l’ausilio del Nucleo elicotteri di Pratica di Mare, di una motovedetta di Gaeta e del battello pneumatico in dotazione ai militari di Ponza che hanno condotto una serie di verifiche ispettive sulle attività di ristorazione, gli esercizi commerciali, le farmacie, le strutture sanitarie e socio assistenziali di Ponza e Ventotene.

Per quanto riguarda Ponza sono stati effettuati 21 controlli nel corso dei quali sono state contestate 16 violazioni amministrative; a Ventotene invece sono stati effettuati 11 controlli nel corso dei quali sono state contestate 8 violazioni amministrative.

Complessivamente le sanzioni applicate, per un ammontare di 23.500 euro, hanno riguardato: carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento, interessati da sporco pregresso e non sottoposti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate su sistema HACCP; assenza di tracciabilità dei prodotti alimentari e la difformità dei locali rispetto ai titoli autorizzativi; omessa esposizione dei cartelli di divieto di fumare nei locali pubblici; carenze professionali-organizzative nelle strutture sanitarie e socio assistenziali.

Nel corso dei controlli sono state rinvenute all’interno di tre distinte attività commerciali, complessivi 650 chili di alimenti e prodotti ittici privi di sistemi o procedure di rintracciabilità. Considerato il potenziale pericolo per la salute dei consumatori, i carabinieri hanno proceduto al sequestro degli alimenti per un valore di circa 13.500 euro.