Presentato il gruppo comunale di protezione civile: 14 volontari in campo a Latina

Presentato dal Comune di Latina il gruppo della protezione civile che si è costituito lo scorso 25 maggio in seguito al bando pubblicato dall'amministrazione in conformità al regolamento approvato dal Consiglio.

Si tratta di 14 volontari, tra cui un coordinatore e vicecoordinatore, che in stretta relazione con il sindaco, che per legge ne è il rappresentante, opereranno coordinando le proprie attività con quelle della polizia locale. "La costituzione del gruppo comunale di protezione civile – spiega il primo cittadino, Damiano Coletta – è un altro passaggio chiave per Latina. Il periodo di emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto sia importante la rete della solidarietà e oggi il Comune può contare su una struttura pienamente operativa in grado di dare risposte efficaci ai cittadini e di muoversi sotto il coordinamento istituzionale dell’Ente che oggi rappresenta una garanzia per tutti".

"Si conclude un percorso molto importante – dichiara la vice sindaco e assessora alla protezione Civile, Maria Paola Briganti – che l’amministrazione ha fortemente voluto e portato a termine in era Covid su più fronti, adeguando gli atti amministrativi in conformità alle leggi nazionali e ai regolamenti regionali, riorganizzando l’operatività nella sede Cco di via Cervone e riconoscendo a tutti gli attori di questo palcoscenico la giusta considerazione. Le sette associazioni operanti da anni sul territorio da quest’anno, per la prima volta, sono convenzionate con l’Ente in una relazione chiara e condivisa e oggi vedono al loro fianco anche il gruppo comunale che spero rappresenterà, anche per i nostri giovani, un’opportunità di impegno e partecipazione per la crescita personale e per il bene della città. I numeri delle attività svolte dalle associazioni tra maggio 2020 e maggio 2021 sono considerevoli: sono stati effettuati 843 interventi che hanno visto scendere in campo 1.993 unità".

Queste le associazioni convenzionate con il Comune: la Fedelissima, associazione Vigili del fuoco volontari, Vigilanza Ambientale Vva, associazione Passo Genovese, Nucleo protezione civile Anc carabinieri Latina, Città di Latina, Protezione Civile Pontina Pcp.