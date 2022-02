"Presunzione di innocenza": magistrati, giornalisti e avvocati a confronto

Si parlerà di "Presunzione di innocenza? Magistrati, avvocati e giornalisti a confronto" questo pomeriggio alle 15 presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina nel convegno organizzato dalla sezione pontina dell’Associazione italiana giovani avvocati, evento accreditato dall’Ordine forense. Sono in programma gli interventi del presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, di del Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, del professor Alessandro Diddi docente di procedura penale e del direttore di Adn Kronos Gian Marco Chiocci.

“Il corso non vuole essere una classica illustrazione delle norme del decreto legislativo – spiega Mario Romanzi, presidente della Sezione Aiga di Latina - ma avere un approccio dinamico alla questione valutando in concreto, con il coinvolgimento delle personalità di alto profilo invitate, gli effetti della riforma sulla prassi giudiziaria e sul mondo dei media. Quello della presunzione di innocenza è un tema al centro, negli ultimi venti anni, di un acceso dibattito visto che spesso i processi mediatici hanno compromesso irrimediabilmente le figure e le posizioni di molti indagati fino al punto da rendere irrilevante la notizia di una successiva assoluzione al termine del processo, senza considerare anche gli effetti nei contesti extragiudiziari come quello politico.