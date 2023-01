Azzura e Kevin, l'ultima del 2022 e il primo del 2023: i nuovi nati in provincia

Si chiama Kevin il primo nato del 2023 in provincia di Latina. Il piccolo è venuto alla luce 22 secondi dopo la mezzanotte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I genitori del bimbo sono di origini romene ma vivono ad Aprilia. Il parto cesareo in realtà era programmato per il 4 gennaio ma non è stato possibile rispettare la data perchè le contrazioni sono arrivate in anticipo.ù

L'ultima nata del 2022 è invece una bambina, si chiama Azzurra, figlia di una coppia residente a Cisterna, venuta anche le alla luce al Goretti.