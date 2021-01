Aggrediscono un uomo e poi investono con l'auto i suoi familiari: due denunce a Priverno

Lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso. Con queste due accuse sono stati denunciati a Priverno due uomini di 29 e 58 anni. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto, i due hanno aggredito un residente del posto.

Dopo l'aggressione, nel tentativo di assicurarsi la fuga, hanno volontariamente investito con l'auto i familiari della vittima che cercavano di bloccarli. Sull'episodio sono in corso le indagini dei militari della stazione locale che stanno cercando di ricostruire il movente dell'aggressione. Al momento i due responsabili sono stati denunciati in stato di libertà.