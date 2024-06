Scacco alla rete dello spaccio sui Lepini: tre arresti e mezzo chilo di droga sequestrato

Operazione antidroga tra Priverno e Roccasecca dei Volsci da parte dei carabinieri della Compagnia di Terracina che, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, hanno effettuato una serie di perquisizioni e arrestato tre persone con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre una quarta persona è stata denunciata a piede libero. In carcere è C.P., 31 anni, residente a Priverno: all’interno del bar di sua proprietà sono stati rinvenuti e sequestrati, occultati in uno zaino in cucina 188 grammi di hashish suddivisi in più dosi chiuse in carta alluminio; 15 grammi di marijuana suddivisa in più dosi chiuse in carta alluminio; 42 grammi circa di cocaina suddivisa in più dosi chiuse in carta alluminio oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Provvedimento cautelare anche per R.R., 34 anni, residente a Priverno trovato in possesso di 31 grammi di marijuana; 46 grammi di hashish, anche in questo caso suddivisa in più dosi chiuse all’interno di cellophane trasparente e 830 euro in contanti oltre a materiale per il confezionamento.

La terza persona arrestata è una donna di 36 anni residente a Roccasecca dei Volsci, trovata in possesso, occultata in parte in una cantina e in parte all’interno della propria abitazione, di 21 grammi di cocaina; quasi 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Nel complesso, sono stati sequestrati: grammi 265 circa di cocaina, 49 grammi di marijuana e 234 grammi di hashish. Questo pomeriggio gli interrogatori in Tribunale da parte del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese. I due uomini, assistiti dall’avvocato Giammarco Conca, si sono avvalsi entrambi della facoltà di non risponder. Il primo è stato scarcerato con obblighi di firma e obbligo di dimora nel comune di Priverno, il secondo ha ottenuto invece gli arresti domiciliari.