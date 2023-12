Era ai domiciliari per rapina: i carabinieri lo trovano al bar a sorseggiare un drink

E' stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava all'interno di un bar e stava sorseggiando un drink. L'uomo, 30enne, era però in realtà detenuto ai domiciliari e non poteva allontanarsi dalla sua abitazione di Priverno.

Pochi giorni fa era stato infatti arrestato per una tentata rapina commessa a Sabaudia. Era entrato in un esercizio commerciale del luogo e, sotto la minaccia di un coltello, ha cercato di farsi consegnare dal titolare la somma di denaro che era contenuta in cassa. Da quel momento era dunque finito ai domiciliari, ma non ha rispettato le prescrizione che gli erano state imposte e si è allontanato da casa per recarsi al bar.

I militari della stazione di Priverno lo hanno dunque arrestato di nuovo, questa volta per evasione, e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dell'Arma di Terracina in attesa del rito direttissimo.