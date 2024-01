Scontava i domiciliari per maltrattamenti, i carabinieri lo trovano in un altro comune

Doveva essere agli arresti domiciliari, da scontare nella sua abitazione di Ardea, in provincia di Roma, ma i carabinieri non lo hanno trovato in casa e lo hanno invece sorpreso a Priverno. Lo scorso 26 ottobre era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Priverno per il reato di maltrattamenti in famiglia per le aggressioni alla moglie.

L'uomo, 43enne, di nazionalità indiana, già gravato da precedenti di polizia, è stato riconosciuto e fermato dai militari nello stesso comune di Priverno e per lui è scattato un nuovo arresto, questa volta per evasione. E' stato quindi condotto di nuovo nell'abitazione di Ardea, dove risiede, e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.