Aggredisce moglie e figlia e tenta di incendiare le loro auto

Quando i carabinieri sono intervenuti, allertati da una telefonata di una delle vittime, aveva ancora tra le mani un accendino con cui stava cercando di dare fuoco alle auto della moglie e della figlia che aveva già cosparso di benzina. E' accaduto a Priverno, dove i militari della stazione locale hanno arrestato un 48enne di nazionalità rumena.

A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine era stata la moglie, aggredita dall'uomo. Lei e la figlia avevano i segni delle violenze appena subite, con ferite e contusioni sul viso, sul petto e sulle braccia. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso per le cure del caso e poi dimesse con una prognosi di 15 giorni. I militari hanno poi raccolto le loro testimonianze, che hanno fatto emergere un quadro inquietante. L'episodio di violenza era stata consumato anche alla presenza della figlia minore, di appena 7 anni. Ma si trattava solo dell'ultima di una lunga serie di vessazioni, fisiche e verbali, subite da madre e figlia da diversi anni.

Sulla base di quanto accertato i carabinieri hanno arrestato il 48enne per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose, tentato incendio di due auto. Su disposizione del pm di turno per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.