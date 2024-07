Roberto Grasso morto in moto: un indagato per omicidio stradale

C'è un indagato per omicidio stradale per l'incidente in cui ha perso la vita il militare dell'Aeronautica Roberto Grasso, che era alla guida di una moto. Come riporta Viterbo Today, il pm Michele Adragna della procura di Viterbo ha disposto l'autopsia prevista per oggi, mercoledì 3 luglio, ed eseguita dal medico legale Benedetta Baldari nel cimitero di San Lazzaro a Viterbo.

Intanto, l'ultimo saluto a Roberto Grasso, originario di Priverno e in servizio allo Stato Maggiore di Roma, è fissato alle 16 di domani, giovedì 4 luglio, nella concattedrale di Santa Maria Annunziata a Viterbo. Secondo la ricostruzione, venerd' scorso, 28 giugno, il militare si trovava nella Tuscia, ad Acquapendente, per un raduno di motociclisti. Intorno alle 14,30, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'auto guidata da un 90enne di Acquapendente. Il sinistro si è verificato lungo la Cassia. L'uomo è stato soccorso dal 118 subito dopo l'impatto. Portato all'ospedale di Acquapendente, è stato poi trasferito in eliambulanza al Belcolle di Viterbo, dove è morto nella serata di sabato. Fatale è stata una ferita al collo. Il militare lascia la moglie e un figlio.

L'apertura del fascicolo per omicidio stradale, in cui compare il nome del 90enne al volante della Alfa Romeo Giulietta, è un atto dovuto. La procura ha disposto anche il sequestro dei due mezzi coinvolti.