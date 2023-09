Paola Picozza morta dopo una caduta nel vuoto: aperta un'inchiesta, attesa per l'autopsia

Una comunità sconvolta quella di Priverno per la morte di Paola Picozza, la donna che ha perso la vita a 49 anni, mercoledì 30 agosto, mentre cercava di riattivare un interruttore della corrente elettrica. La tragedia è avvenuta in via Torretta Rocchigiana. La donna è precipitata nel vuoto cadendo da un muretto di circa 8 metri e per lei non c'è stato scampo. Lascia il marito e una figlia.

Sull'incidente intanto è stata aperta un'inchiesta e la procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. L'incarico al medico legale sarà affidato lunedì. Da quanto emerge non si esclude che Paola Picozza sia stata folgorata da una scarica elettrica prima di cadere, ma ogni chiarimento arriverà con l'esame autoptico. Intanto i carabinieri hanno sottoposto a sequestro il contatore elettrico della palazzina in cui si è consumata al tragedia e hanno acquisito i filmati delle videocamere della zona sperando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Toccanti le parole che la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia ha voluto dedicare alla vittima: "Con te vanno via la luce, la gioia, l'allegria. Sei stata una persona speciale, una mamma amorevole, la compagna ideale di Emiliano, un'amica affidabile per tante e tanti di noi, generosa e buona con tutti, per questo sei nel cuore di tutta la città che oggi, basita e incredula, soffre tanto per te e per i tuoi cari, ma che per sempre ti porterà nel cuore. Mai avrei pensato di dover scrivere di te in questo modo perché non è naturale e non è giusto che una persona lasci la terra troppo presto; il grande dolore che provo mi toglie le parole e lascia solo lacrime; farei di tutto per alleviare il dolore immenso dei tuoi cari, ma purtroppo non è possibile. Sii tu a vegliare su di loro e a portargli consolazione.

Paola ora riposa in pace, noi non ti dimenticheremo mai e ti porteremo sempre nel cuore".