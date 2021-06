Trasportavano illecitamente rifiuti senza autorizzazione, denunciate tre persone

I controlli dei carabinieri di Priverno hanno portato al sequestro di tre camion e a sanzioni amministrative per 9300 euro

Tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazione delle norme in materia di trasporto rifiuti. Sono stati i carabinieri della stazione forestale di Priverno, nel corso di controlli relativi alla gestione di rifiuti, a scoprire e denunciare tre persone per il reato di trasporto di rifiuti senza iscrizione all'albo dei gestori ambientali.

militari hanno anche posto sotto sequestro tre mezzi utilizzati per il traporto dei materiali.

Durante ulteriori controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per trasporto rifiuti in assenza di formulario, per un ammontare complessivo di 9300 euro.