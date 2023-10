Arrestato per traffico di droga: con la moglie percepiva il reddito di cittadinanza

Dovrà rispondere di indebita percezione del reddito di cittadinanza una coppia di Priverno, marito e moglie, rispettivamente di 51 e 43 anni, denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del lavoro dell'Arma.

I militari, in particolare, dopo aver eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, hanno effettuato mirate verifiche a carico della consorte per accertare il possesso dei requisiti previsti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni. Attraverso l'analisi incrociata dei dati documentali e delle informazioni acquisite, hanno così accertato che la coppia aveva nel tempo fornito false dichiarazioni per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, senza che vi fossero però le condizioni previste. L'esito dei controlli è stato dunque comunicato all'autorità giudiziaria e all'Inps per interrompere l'elargizione della misura di sostegno e per recuperare le somme indebitamente percepite.