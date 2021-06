Perquisito e trovato con le dosi di droga pronte da spacciare: minorenne denunciato a Priverno

E' stato fermato e perquisito dai carabinieri e trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente. Un minorenne di Priverno è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, hanno fermato il ragazzo trovandolo con 16 grammi di marijuana suddivisa in 19 dosi, altri quattro grammi di hashish e quattro pillole di Xanax, oltre alla somma di 242 euro.

Tutte le sostanze, oltre alla somma di denaro in contanti, sono state poste sotto sequestro e per il giovane è scattata una denuncia.