Ruba da un'auto una borsa con 700 euro: ladro bloccato dai carabinieri

Ha approfittato di un momento di distrazione di una donna e la rubato la borsa appoggiata sul sedile dell'auto. Dentro c'erano 700 euro in contanti. A Priverno i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per furto aggravato un 40enne del luogo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per i suoi precedenti.

La vittima è una donna di 31 anni, che in quel momento era intenta a riporre degli oggetti all'interno del bagagliaio della sua auto. La borsa era stata lasciata nell'abitacolo e quei pochi minuti di distrazione sono bastati al ladro per approfittarne. La signora però si è immediatamente accorta della presenza del malintenzionato e ha allertato subito i carabinieri. La pattuglia che era in servizio di controllo non lontano dalla zona è riuscita a stretto giro a localizzare e bloccare l'uomo per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. La refurtiva invece è stata recuperata e restituira alla proprietaria.