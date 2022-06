Sorpreso a rubare tra le auto in sosta, fermato dai carabinieri è stato trovato anche con la droga

Sorpreso a rubare tra le auto in sosta è stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso anche di droga. Così un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi a Priverno.

Il ragazzo è stato raggiunto dai militari della locale Stazione poco dopo aver asportato, dall’interno di una vettura e dopo averne forzate altre, la somma di 100 euro in contanti e un’autoradio. Sottoposto ad un controllo è stato poi trovato in possesso anche di 4 dosi di marijuana e una dose di hashish, per un totale di 7 grammi.

Sottoposto a rito direttissimo, il 26enne si è visto convalidare l’arresto dal gip che ha irrogato la misura cautelare personale. Nel corso degli accertamenti condotti dai carabinieri è stata recuperata la refurtiva che è stata subito restituita al proprietario.