Tentano il furto nella notte da Orizzonte: la banda entra dal tetto per rubare denaro dalla cassaforte

Hanno praticato dei fori sul tetto e in piena notte si sono introdotti all'interno del centro commerciale Orizzonte di Priverno. Una volta dentro i malviventi hanno forzato la cassaforte che installata nell'ufficio della direzione e sono riusciti a prelevare il denaro contante.

L'intervento immediato dei carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, impegnati in un'attività di controllo del territorio, ha consentito però di mettere in fuga la banda che si è dileguata abbandonando lungo la strada una parte dei soldi appena rubati, che sono stati poi restituiti all'attività commerciale. I carabinieri ora hanno avviato le ricerche per rintracciare i responsabili.