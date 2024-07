Forza la porta di una scuola e ruba denaro dal distributore di bevande: incastrato dalle telecamere

Ha forzato la porta di emergenza al piano rialzato di un edificio scolastico ed è riuscito a introdursi all'interno del plesso di Priverno. Una volta dentro, si è diretto verso il distributore di bevande, lo ha forzato e ha portato via le monete contenute all'interno, appena 20 euro.

Dopo la segnalazione presentata alla stazione locale da una delle docenti della scuola, i militari hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Le immagini del sistema di video sorveglianza interna hanno consentito di individuare il ladro, un uomo di 35 anni residente a Roccasecca dei Volsci che era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel suo comune di residenza con divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le 21,30 e le 7. L'uomo è stato riconosciuto e di nuovo denunciato in stato di libertà per furto.