Paura a Priverno: autobus del Cotral distrutto dalle fiamme

Paura oggi, 10 agosto, a Priverno per un autobus del Cotral che è andato a fuoco in via Torretta Rocchigiana, poco dopo le 8. Il mezzo del Cotral per fortuna non aveva passeggeri. L'autista ha avvisato tempestivamente i soccorsi e sul posto sono arrivati vigili del fuoco e agenti della polizia locale.

L'autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma non è stato possibile al momento risalire alle cause del rogo (foto pagina social "Welcome to favelas").