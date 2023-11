"Nessuna violenza, io ero al bar. E avevamo una storia". Il giudice lo lascia in carcere

Resta in carcere il 22enne di nazionalità magrebina arrestato venerdì scorso dai carabinieri della Stazione di Priverno con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane residente a Priverno. Secondo la ricostruzione degli investigatori il giovane, senza fissa dimora, nella serata del 1 novembre mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore avrebbe avvicinato la vittima offrendole un passaggio a casa salvo poi condurla in una zona isolata del paese dove l’avrebbe costretta a entrare in un edificio abbandonato per poi spogliarla con la forza e violentarla. La ragazza è però riuscita a fuggire ed è stata soccorsa da un passante mentre vagava seminuda e poi condotta presso l’ospedale Goretti dove i medici l’hanno medicata emettendo un referto con una prognosi di 10 giorni 10 per un trauma cranico non commotivo, contusioni ed escoriazioni multiple.

Il racconto fatto dalla donna ha consentito ai militari dell’Arma di rintracciare nel giro di qualche ora Y.J., queste le sue iniziali, e di fermarlo.

Il 22enne questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa e, assistito dall’avvocato Guerrino Maestri, ha risposto alle domande negando tutte le accuse. Secondo la sua versione lui e la ragazza si stavano frequentando da una ventina di giorni e quel giorno lui era uscito di casa lasciando lei nell’abitazione ma quando era rientrato la ragazza non c’era più. A conclusione dell’interrogatorio il gip, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Daria Monsurrò ha disposto per lo straniero la custodia cautelare in carcere.