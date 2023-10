Il padre picchia la madre, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

E’ stata la figlia a chiamare i carabinieri per denunciare il padre che malmenava la madre. Così nella tarda serata di giovedì i militari della Stazione di Priverno hanno arrestato un 42enne, di origine indiana per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta al 112 pervenuta da una ragazza che, in evidente stato di agitazione, segnalava all’operatore che il padre stava malmenando la madre. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione della famiglia hanno rilevato i segni di percosse al volto ed al collo della donna e sulla base delle domande poste alla vittima è emerso come non si trattasse di un episodio isolato: il gesto era in effetti l’ennesimo di una serie di aggressioni, fisiche e verbali, subite dalla donna e mai denunciate.

Su disposizione del magistrato di turno l’uomo è stato posto agli arresti presso un domicilio diverso da quello coniugale, in attesa della convalida del provvedimento cautelare.