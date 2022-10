Lite davanti a un bar diventa una maxi rissa con 20 persone e due feriti

Una violenta rissa con 20 persone coinvolte davanti a un bar del centro di Priverno. Due dei partecipanti avevano riportato ferite da arma da taglio ed erano stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Le successive indagini avevano consentito di arrivare all'idenficazione di alcune delle persone coinvolte nella colluttazione e alla conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di cinque di loro, ritenute responsabili di rissa e lesioni aggravate. Gli elementi raccolti hanno poi portato i carabinieri che indagavano sull'accaduto a proporre al questore di Latina l'applicazione del Daspo urbano come misura di prevenzione nei confronti di sei soggetti.

Dopo un'attenta valutazione degli atti da parte degli specialisti della divisione anticrimine, il questore ha effettivamente applicato il Daspo nei confronti di sei partecipanti: due italiani, due egiziani e altri due di origine albanese. Si tratta di uomini di età compresa tra i 25 e i 35 anni, tutti residenti nel paese.

La misura di prevenzione, prevista nel Decreto sicurezza, punta ad arginare i sempre più frequenti casi di violenza nei luoghi di aggregazione e a ricorrere a tutti gli strumenti già utilizzati contro i violenti in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a giovani che si rendono autori di episodi di aggressione in zone con numerosi locali pubblici e ad alta frequentazione, di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni, come avviene appunto per i soggetti colpiti dal Daspo sportivo. Questa volta ai sei destinatari è imposto il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento, discoteche e locali notturni, locali da ballo ricadenti nell’area del comune di Priverno. In caso di violazione rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.